Відома українська прима-балерина Катерина Кухар, зірка "Танців з зірками", добре провела час на святі Монатіка

Сьогодні, 1 квітня, Дмитро Монатік відзначає ювілей – 35 років. З цієї нагоди він представив автобіографічний кліп, в якому показав себе в різні роки і різні миті життя. Щоб привітати і побажати всього найкращого, багато артистів приїхали додому до самого Монатіка.

Не стала винятком і молода балерина Катерина Кухар. У простому, але зручному образі зірці вдалося підкорити щасливими кадрами зі співаком на тлі надутих кульок З нагоди святкування. Дмитро, втім, також відзначився і навіть підняв Катерину на руки, дивуючись її легкості.

"З Днем Народження, ритмоLOVE наших сердець!♥️ Кожен раз, коли ти проходиш повз, на обличчі з'являється посмішка! Твоя творчість наповнює нас вітаміном D!♪ С тобой всегда — вечериночка!🥂 Нехай тебе життя кружляє, поруч завжди будуть найближчі, а удача, щастя і любов будуть вірними супутниками! Любимо сильно!😘 » ,- оригінально підписала фото Кухар.

Фанати відразу відреагували: "як красиво ❤; які ви позитивні 😍 😍 😍 светрик у Монатіка бомба звичайно 👏; Класні ❤️приєднуюся до привітань 😘; які чудові фотографії😍; чудово, радісно і енергійно вітали!; Катя в точку сказано... Діма-дуже позитивна, душевна особистість❤️; скільки енергії в фото!!👏 🏻 Неймовірні!! Обох. Катя прям потрапила в точку❤; нахабних бажань і натхнення!».

Нагадаємо, Катерина Кухар вже багато років радує українську публіку своїми виступами. Красуня стала професіоналом своєї справи. Балерину навіть призначили в минулому році на посаду ректора В КДХУ, де свого часу майбутня знаменитість робила перші кроки у великий балет.

На більш ранньому фото Катерина здалася в чорній кофтині, сидячи за кермом Порше. На другому фото Катерина показала кермо автомобіля, хвалячись розкішшю.

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