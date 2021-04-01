Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, звезда "Танців з зірками", хорошо провела время на празднике Монатика

Сегодня, 1 апреля, Дмитрий Монатик отмечает юбилей – 35 лет. По этому случаю он представил автобиографический клип, в котором показал себя в разные годы и разные мгновения жизни. Чтобы поздравить и пожелать всего самого лучшего, многие артисты приехали домой к самому Монатику.

Не стала исключением и молодая балерина Катерина Кухар. В простом, но удобном образе звезде удалось покорить счастливыми кадрами с певцом на фоне надутых шариков по случаю празднования. Дмитрий, впрочем, также отличился и даже поднял Катерину на руки, удивляясь ее легкости.

«С Днём Рождения, ритмоLOVE наших сердец!♥️ Каждый раз, когда ты проходишь мимо, на лице появляется улыбка! Твоё творчество наполняет нас витамином D!🌴😎 С тобой всегда — ВЕЧЕРиНОЧКА!🥂 Пусть тебя жизнь КРУЖИТ, рядом всегда будут самые близкие, а удача, счастье и любовь будут верными спутниками! Любим сильно!😘», - оригинально подписала фото Кухар.

Фанаты сразу отреагировали: «Как красиво ❤; Какой позитив пошел😍😍😍свитерок у Монатика бомба конечно 👏; Классные ❤️Присоединяюсь к поздравлениям 😘; Какие замечательные фотографии 😍; Чудесно, радостно и энергично поздравляли!; Катя в точку сказано... Дима - очень позитивная, душевная личность❤️; Сколько энергии в фото!!👏🏻 Невероятные!! Оба. Катя прям попала в точку❤; наглых желаний и вдохновения!».

Напомним, Екатерина Кухар уже много лет радует украинскую публику своими выступлениями. Красотка стала профессионалом своего дела. Балерину даже назначили в прошлом году на должность ректора в КГХУ, где в свое время будущая знаменитость делала первые шаги в большой балет.

На более раннем фото Екатерина показалась в черной кофточке, сидя за рулем Порше. На втором фото Екатерина показала руль автомобиля, хвастаясь роскошью.

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