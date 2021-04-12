Известная украинская прима-балерина Екатерина Кухар, судья "Танців з зірками", показала себя в спортзале

Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар не так давно отправилась вместе с мужем на Шри Ланку и теперь активно делится фотографиями с отдыха в социальных сетях.

В этот раз Екатерина опубликовала фото, где позировала в спортивном костюме в спортзале. Кухар в руках держала две гантели, занимаясь любимой тренировкой.

"А вы посещаете тренажерный зал в отпуске?", - написала Кухар под фото.

На другом кадре Екатерина уже лежала на коврике перед зеркалом, задрав ногу выше головы. Так как девушка была в обтягивающем костюме, то можно легко заметить подтянутые ягодицы красотки из такого ракурса.

"И отдельное восхищение залу в нашем отеле за педантичность. После каждого посещения они полностью обрабатывают все антисептиками", - написала красотка под вторым кадром.

Мы писали, что балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала жаркие фото с роскошного отдыха на Шри-Ланке.

На новых фотографиях Екатерина запечатлена в бассейне без бортиков, который, похоже, размещен на высоте, а за ее спиной видно высокие пальмы.

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