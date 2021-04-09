Психолог, ресторатор, телеведущий и участник таких шоу как "Танці з зірками" и "Голос країни", Даниэль Салем, сейчас ведет передачу о звездах

Ресторатор продолжает развиваться в профессиональном плане, недавно став новым ведущим шоу "Зірковий шлях", передает Politeka.net. В одном из интервью ресторатор рассказал, что сразу почувствовал себя на съемочной площадке как дома.

Коллега Даниэля, Алена Винницкая, напомнила, что тот иностранец, поэтому украинский язык ему дается нелегко, но Салем очень старается и с каждой программой нарабатывается необходимый навык.

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар в сторис Инстаграм поздравила Салема с новой работой.

"Даня, с премьерой в "Зірковий шлях" тебя. С удовольствием за тобой наблюдаю", - написала артистка.

Однако в следующем сторис балерина решила "воспитать" нового ведущего - она напомнила, как правильно говорить ее фамилию. На кадрах был запечатлен Даниэль в студии, когда он произнес фамилию Екатерины с мягким знаком в конце.

"Но... Даниэль, вынуждена вас подкорректировать... Фамилия Кухар не подпадает под изменение языка и остается неизменной", - написала балерина.

Напомним, Даниэль Салем до шести лет жил в Одессе, а позже его семья переехала на родину отца в Ливан. Далее ресторатор с родными переезжали в Марокко, Турцию, Египет и Канаду.

Будущий телеведущий служил в ливанской армии, изучал иностранные языки, а снова приехав Украину, получил образование по специальности хирург-офтальмолог.

Однако Салема все время привлекало телевидение, поэтому сейчас он ведущий и участник разных шоу.

Напомним, что горячий Даниэль Салем посветил мускулами и свел женщин с ума: "Ах, какой красивый!".

Как сообщала Politeka, звезда "Танців з зірками" Даниэль Салем попал в беду, кадры с места ДТП: "Не успел...".

Также Politeka писала, что любимчика Кароль с "Голосу країни" застукали за запретными развлечениями в Одессе: кадры попали в сеть.