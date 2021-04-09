Муж Екатерины Кухар из "Танців з зірками" Александр Стоянов наконец признался, кто та девушка, в которой он души не чает
Артист балета Стоянов в последнее время часто выкладывает в своем микроблоге в Инстаграм кадры с юной звездой, тоже брюнеткой, как и его возлюбленная Кухар.
"Моя маленькая талантливая Анна Стоянова в балете "Сиртаки". Вы крутые!", - восхищался талантом девушки Александр.
Появление конкурентки Кухар в театральной труппе не осталось не замеченным публикой. В программе "Зірковий шлях" ведущая поинтересовалась у пары, кто эта девушка и почему Александр так близок с ней.
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"Да, еще могла быть и однофамилицей...", - добавил он, на что его жена тут же отреагировала: "Это интрига какая-то?"
"На самом деле это моя сестра", - признался Стоянов.
Его младшая сестра Анна решила пойти по стопам брата. Девушка окончила Киевское хореографическое училище и теперь работает в театре вместе с известным родственником.
"Я с детства ходила в театр, смотрела на него ... он водил меня на классику, проводил экскурсии, мне очень понравилось и я подумала, почему бы и нет", - поделилась Анна.
"У нее очень яркие способности к балетному искусству", - отметила, в свою очередь, Кухар.
По словам сестры Стоянова, на ее место в труппе претендовали 10 человек. Брат заверяет, что Анна сама добилась успеха и честно "завоевала" свое место.
Ранее мы рассказывали, как Кухар отреагировала на слова мужа, что она "выносит ему мозг".
"Милый, ну зачем же все ссоры из избы выносить?..", - заявила Екатерина, поделившись фрагментом скандального интервью.
Напомним, Муж Кухар из "Танців з зірками" вышел из тени жены, заставив женщин визжать от восторга: "Это было шикарно…".
Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" неожиданно перевоплотилась в мужчину, балерину не узнать: "Вот так поворот..."
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