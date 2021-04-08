Прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар не удержалась, чтобы не прокомментировать заявление супруга Александра Стоянова
Как передает Politeka.net, 39-летняя знаменитость опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала провокационный фрагмент интервью с мужем, тоже артистом балета.
"Катя умеет мозг выносить... Очень сильно выносит мозг!", - пожаловался Стоянов ведущей YouTube-канала "Connecting Women".
Кухар не заставила себя долго ждать с реакцией:
"Милый, ну зачем же все ссоры из избы выносить?..", - подписала она кадры, добавив забавный "сумасшедший" смайлик.
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На самом деле Стоянов был не столь категоричен. Хоть он и вынес "сор из избы", зато также упомянул, насколько сильно любит жену и как ему важно, чтобы она всегда была рядом. К слову, пара действительно постоянно вместе и дома, и на работе. Когда Александру нужно уезжать на гастроли без жены, он не может отделаться от чувства "неполноценности".
"Есть такое выражение: "Куда же ты со своим самоваром?". А мне без самовара некомфортно. Когда мой самоварчик рядом, я понимаю, что у меня всегда все под рукой", – отметил он.
По словам Стоянова, он тоже старается заботиться о любимой, помогая ей в бытовых вопросах по дому.
Отношения Екатерины и Александря длятся вот уже около 12 лет, но свадьбу пара сыграла только в 2019-м. Они воспитывают двух детей, Тимура, сына Кухар от первого брака, и дочь Анастасию.
Напомним, Муж Кухар из "Танців з зірками" вышел из тени жены, заставив женщин визжать от восторга: "Это было шикарно…".
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