Муж Екатерины Кухар Александр Стоянов признался, что балерина часто выносит ему мозг

Как сообщает Politeka.net, премьер национальной оперы Украины Александр Стоянов рассказал, как ему живется с примой-балериной и судьей "Танців з зірками" Екатериной Кухар. По словам артиста, жена часто выносит ему мозг, но в то же время она очень заботлива и любящая, а без нее ему некомфортно и одиноко. Все это танцор рассказал в интервью на YouTube-канале "Connecting Women".

Пара Стоянова и Кухар вместе уже 12 лет, и они все время рядом – как дома, так и на работе. Их пару называют одной из самых красивых в украинском шоу-бизнесе, а они этот статус оправдывают, появляясь вместе на светских мероприятиях и бережно относясь друг к другу. По словам Александра, Екатерина очень заботливая – она ему и доктор, и жена, и любовница. При этом бывает, что сильно выносит мозг.

"Есть такое выражение: "Куда же ты со своим самоваром?". А мне без самовара некомфортно. Когда мой самоварчик рядом, я понимаю, что у меня всегда все под рукой", – отметил Стоянов. Он также рассказал, что когда едет на гастроли без любимой жены, то ходит голый, голодный и растерянный. И с одной стороны – это ощущение свободы, а с другой – очень некомфортно без любимой жены рядом, которая все время заботится. В свою очередь, танцор также помогает Кате, чтобы она не занималась домашними делами и бытом, а проводила время с ним, их детьми и отдыхала. "Я делаю ее жизнь, ее быт значительно легче. Я помогаю, чтобы она не тратила время на то, что ей не надо", - резюмировал Александр Стоянов.

Напомним, Муж Кухар из "Танців з зірками" вышел из тени жены, заставив женщин визжать от восторга: "Это было шикарно…".

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