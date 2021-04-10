Муж примы-балерины и судьи проекта "Танці з зірками" Екатерины Кухар поделился кадром с отдыха

Как передает Politeka.net, новый снимок Александр Стоянов опубликовал на своей страничке в Instagram.

"Готов приступить к обязанностям главного отдыхающего! И вкусить все прелести отдыха на Шри-ланке, изведать всевозможные экзотические фрукты, насладиться солнцем, обзавестись идеальным загаром и каждый день проживать в режиме «slow life»!", - сообщил свои планы на ближайшие дни артист балета.

На опубликованном фото Александр позировал в захватывающей позе на фоне морских пейзажей.

На своей страничке в Instagram Кухар также поделилась первым кадром с отдыха.

"Это мой первый длительный перерыв за долгое время и хочу сказать, что теперь я буду чаще давать себе эту возможность. Мы прибыли на Шри-Ланку, погрузились в ощущение необитаемого острова и не собираемся его терять...", - написала судья шоу "Танці з зірками" под постом.

Ранее Александр Стоянов показал, в какой большой комнате живет их дочка Анастасия. Артист снимал сторис с малышкой, которая сидела на огромной кровати.

Напомним, что Кухар из «Танців з зірками» произвела фурор кадрами с талантливой малышкой: «Нелегкий труд…».

Как сообщала Politeka, муж Кухар откровенно рассказал, как ему живется с судьей "Танців з зірками": "Выносить мозг...".

Также Politeka писала, что муж Кухар из «Танців з зірками» вышел из тени жены, заставив женщин визжать от восторга: «Это было шикарно…».