Известная украинская балерина, судья «Танців з зірками» Екатерина Кухар показала связь между поколениями артистов

Как передает Politeka.net, не так давно балерина решила стать директором Киевского государственного хореографического училища, в котором сама когда-то получала образование. Кухар шокировало состояние учебного заведения и упадок целого направления искусства в Украине. Она решила использовать свою известность, чтобы помочь заведению вновь стать престижным.

На свежем фото Кухар позировала с талантливой ученицей училища, показывая ей, как правильно держать руки. Артистка сообщила, что учебное заведение переименовали.

«Приветствую участников образовательного процесса, работников Киевского государственного хореографического училища с приятным событием! Наше училище переименовано в Киевский государственный профессиональный хореографический колледж - Kyiv State Ballet College!», - поделилась новостью Кухар.

В комментариях артистке оставили массу приятных отзывов.

"Поздравляю дорогая, успехов вам ребята", "нелегкий труд", «Прекрасная», «Терпения вам», «Боже, какая красота, балет это круто», «Катя, только вперед», «Мисс Грация делится большущим опытом», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Екатерина Кухар из "Танців з зірками" превратилась в легкую бабочку, невозможно отвести глаза: "Вдохновение".

Как сообщала Politeka, муж Кухар из «Танців з зірками» вышел из тени жены, заставив женщин визжать от восторга: «Это было шикарно…».

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" неожиданно перевоплотилась в мужчину, балерину не узнать: "Вот так поворот...".