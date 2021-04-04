Відома українська прима-балерина і суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар зійшлася в батлі зі своїм чоловіком, артистом балету Олександром Стояновим
Як передає Politeka.net, зіркова пара взяла участь у шоу пародій "Ліпсінк батл". Катерина перевтілилася в Майкла Джексона, а Стоянов успішно спародіював JZ і Ріанну.
"Олександр Стоянов втілив несподіваний подвійний образ JZ і Ріанни. Як тобі його "Ліпсінк"?",- підписали фото автори аккаунта.
У коментарях захоплені глядачки залишили масу слів підтримки Олександру Стоянову. Жінки залишилися в захваті від його несподіваного таланту.
"Це було шикарно", «неймовірно!", "Найкращий", "просто неймовірно", "офігенно", "мені дуже сподобався, особливо після душу, еротичний такий", "Сильно. З нотками зухвалості і спокусливості))) Реально круто)», - пишуть користувачі Мережі.
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Варто відзначити, що в батлі Стоянову вдалося вийти з тіні дружини і перемогти. Глядачі в залі оплесками присудили перемогу саме Олександру. В результаті йому довелося взяти участь ще в одному батлі разом з Сергієм Бабкіним і Володимиром Дантесом. Всі троє перевтілилися в Вєрку Сердючку.
Нагадаємо, що жвава Кухар з "Танців з зірками" полізла на руки до чужого чоловіка, приголомшивши позою: "Позитив пішов".
А ще Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" несподівано перевтілилася в чоловіка, балерину не впізнати: "ось так поворот...".
Також Politeka повідомляла, що Катерина Кухар з "Танців з зірками" перетворилася на легкого метелика, неможливо відвести очі: "натхнення".