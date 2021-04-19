Прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками", Екатерина Кухар, делится кадрами роскошного отдыха на Шри-Ланке

Балерина вместе с любимым супругом, Александром Стояновым, отправилась на отдых на Шри-Ланку, передает Politeka.net. Своих детей, Тимура и Настю, оба артиста решили оставить дома, чтобы насладиться отдыхом вдвоем.

В своем Инстаграм оба супруга делятся кадрами того, как проводят время. В этот раз Кухар опубликовала видео в сторис, в котором показала, как ее супруг в плавках стоит на пляже и ждет волну. Артист раскрыл руки в ожидании.

А позже в кадре появляется Кухар в купальнике, которая стояла к камере спиной. Силуэт балерин6ы вызывал восторг - тонкая талия и упругие ягодицы притягивали взгляд.

Кухар продемонстрировала формы в купальнике, повернувшись боком к камере.

Волны были высокие, но до обоих супругов долетали лишь брызги.

Кадры получились яркими позитивными и достойными зависти.

Напомним, в январе Екатерина Кухар и Александр Стоянов вместе с детьми отдыхали на Мальдивах.

Отметим, Екатерина Кухар родилась 18 января 1982 года в Киеве. Будущая звезда начала заниматься балетом в пять лет. В 1999 году балерина экстерном закончила хореографическое училище под руководством директора, народной артистки СССР Татьяны Таякиной с отличием и красным дипломом.

После этого Кухар получила приглашения на работу от Мадридского Королевского Оперного Театра, японского Национального балета и от Национальной оперы Украины им. Т. Г. Шевченко и выбрала последний.

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