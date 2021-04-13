С милым рай и в шалаше

Прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар похвасталась экзотическим отдыхом

Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда провела румтур по своей вилле, поделившись кадрами в "сториз" в Инстаграм.

Екатерина вместе с супругом, тоже артистом балета, Александром Стояновым отправились в отпуск на Шри-Ланку. Сначала звезда решила подшутить над публикой, засняв деревянную лачугу прямо посреди на пляже, назвав ее своим домом.

"Мы, как местные туземцы, покажем вам, что в 21 веке можно жить, как Робинзон Крузо, эколайф, лофт-стайл...", - говорит на кадрах Кухар.

На самом же деле пара остановилась в фешенебельном курортном комплексе, разместившись в комфортной одноэтажной вилле с бассейном, спальней, кабинетом, отдельной гардеробной и огромной ванной комнатой, что особенно впечатлила балерину.

"Моя слабость...", - подписала кадры звезда, похваставшись натуральной косметикой и чистотой всех ванных принадлежностей.

"Еще одна достопримечательность номера - это паровая в душе... Мрамор, плитка, все очень удобно и красиво", - добавила она.

Ранее мы рассказывали, Кухар уже успела сделать фотосессию в бикини, позируя в бассейне. На фоне фантастического пейзажа Екатерина покрутилась перед камерой, соблазнив точеной фигуркой.

"Древние легенды гласят, что Шри-Ланка — это Эдемский Сад...", - подписала она кадры.

"Красота", "Райское наслаждение", "Вам, кстати, должно быть стыдно, вы же людей с ума сводите", - отреагировали пользователи.

Напомним, Кухар из "Танців з зірками" показала, как расслабляется в халатике, поделившись эмоциональным признанием: "Богиня".

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