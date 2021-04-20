Прима-балерина і суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар розлютилася не на жарт
Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала серію нових кадрів в "сторіз" в Instagram, і від деяких з них льоденіє кров.
Як відомо, Кухар та її чоловік, теж артист балету, Олександр Стоянов зараз відпочивають на курорті на Шрі-Ланці. Парочка активно ділиться з публікою яскравими кадрами свого фантастичного відпочинку. Але, часом, і небезпечного.
Провівши кілька днів на фешенебельній віллі, Катерині та Олександру захотілося гострих відчуттів, тому вони переїхали в інший готель, розташований в заповіднику. Дика природа навколо не може не вразити, а особливо - тварини і птахи.
Раніше Кухар показувала їх зустріч з буйволами на пляжі, а цього разу їм з чоловіком пощастило зняти змію.
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"А ось та сама змія🐍, за якою полював чоловік...😱 Я там на тлі дуже обурювалася з цього приводу", - підписала кадри балерина.
Виявляється, Олександр не тільки знімав плазуна, а й намагався зловити.
"Все... будеш ще раз намагатися схопити дику змію за хвіст - ніяких винятків не буде!", - пригрозила Кухар, насмішивши анекдотом і натяком, що більше не поїде у відпустку з коханим.
"- Хоч би раз покликала мене з собою відпочити!
- Я не відпочиваю з одруженими.
- Я ж твій чоловік.
- Ніяких винятків!".
До цього ми писали, що Катерина похвалилася досконалою фігурою в бікіні, позуючи на тлі величезних валунів на пляжі. Хвилі океану розбивалися об каміння, падаючи "дощем" на тендітну балерину.
Нагадаємо, що Кухар з "Танців з зірками" влаштувала романтичний вечір на пляжі з красенем-чоловіком: "можемо так годинами..."
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