Прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар разозлилась не на шутку

Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала серию новых кадров в "сториз" в Инстаграм, и от некоторых из них леденеет кровь.

Как известно, Кухар и ее супруг, тоже артист балета, Александр Стоянов сейчас отдыхают на курорте на Шри-Ланке. Парочка активно делится с публикой яркими кадрами своего фантастического отдыха. Но, порой, и опасного.

Проведя несколько дней на фешенебельной вилле, Екатерине и Александру захотелось острых ощущений, поэтому они переехали в другой отель, расположенный в заповеднике. Дикая природа вокруг не может не впечатлить, а особенно - животные и птицы.

Ранее Кухар показывала их встречу с буйволами на пляже, а в этот раз им с мужем повезло заснять змею.

"А вот та самая змея🐍, за которой охотился муж...😱 Я там на фоне очень негодовала по этому поводу", - подписала кадры балерина.

Оказывается, Александр не только снимал пресмыкающееся, но и пытался поймать.

"Все... будешь еще раз пытаться схватить дикую змею за хвост - никаких исключений не будет!", - пригрозила Кухар, насмешив анекдотом и намеком, что больше не поедет в отпуск с любимым.

"- Хоть бы раз позвала меня с собой отдохнуть!

- Я не отдыхаю с женатыми.

- Я же твой муж.

- Никаких исключений!".

До этого мы писали, что Екатерина похвасталась совершенной фигурой в бикини, позируя на фоне огромных валунов на пляже. Волны океана разбивались о камни, падая "дождем" на хрупкую балерину.

Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" устроила романтический вечер на пляже с красавцем-мужем: "Можем так часами..."

Также Politeka писала, что Екатерина Кухар засветила свою "лачугу" на Шри-Ланке с необычным душем: "Как Робинзон Крузо..."