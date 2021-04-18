Прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар ошеломила красотой

Как передает Politeka.net, 39-летняя знаменитость опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых продемонстрировала точеную фигурку на фантастическом фоне.

Кухар с мужем, тоже артистом балета, Александром Стояновым сейчас находятся в отпуске на Шри-Ланке, радуя поклонников яркими кадрами с отдыха. Екатерина решила козырнуть стройными формами, нарядившись в бикини бежевого цвета (кажется, будто купальник "невидимый" на ее загорелом теле), и устроив соблазнительную фотосессию на диком пляже.

Девушка позировала возле каменных валунов. Волны, разбиваясь об которые, окатывали ее соленым "дождем", придавая кадрам особой атмосферности.

"Во власти стихии...", - подписала фото балерина.

Стоит отметить, Кухар никогда не стеснялась демонстрировать фигуру, так как ей есть, чем похвастаться. Поддержание стройности требует многих усилий, в том числе особого подхода к питанию. Об этом балерина рассказывала ранее, поделившись своими секретами.

В частности, Екатерина всегда начинает свой день со стакана теплой воды с соком чуть меньше половины лимона – обязательно за 30 минут до еды. Вода с утра пробуждает организм и позволяет ему комфортно войти в новый день, который у артистов балета может быть весьма длинным. После воды с лимоном, следует обязательная чашечка кофе с кардамоном и завтрак – например, цельнозерновой тост с твердым сыром.

В течение дня Кухар может подкрепиться салатом из свежих фруктов и орехов. А один из ее любимых рецептов полезного ужина - запеченная в духовке курица в апельсиново-грейпфрутовом маринаде, нашпигованная мякотью фруктов.

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