Прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар поделилась кадрами с отдыха
Как передает Politeka.net, новые фото с экзотической Шри-ланки знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.
Как известно, Екатерина отправилась в отпуск вместе с мужем, тоже артистом балета, Александром Стояновым. Пара уже больше недели находятся на фешенебельной вилле с бассейном, паровым душем и даже отдельной гардеробной комнатой.
Звездная пара даже успела пожить в необычном доме-"коконе", расположенном на территории национального парка.
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На этот раз несменная судья шоу "Танці з зірками" решила показать свой завтрак.
К фото с экзотическим блюдом, Екатерина прикрепила снимок, на котором она позировала без макияжа и патчами под глазами.
Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" устроила романтический вечер на пляже с красавцем-мужем: "Можем так часами..."
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