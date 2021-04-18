Прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар поделилась кадрами с отдыха

Как передает Politeka.net, новые фото с экзотической Шри-ланки знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.

Как известно, Екатерина отправилась в отпуск вместе с мужем, тоже артистом балета, Александром Стояновым. Пара уже больше недели находятся на фешенебельной вилле с бассейном, паровым душем и даже отдельной гардеробной комнатой.

Звездная пара даже успела пожить в необычном доме-"коконе", расположенном на территории национального парка.

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На этот раз несменная судья шоу "Танці з зірками" решила показать свой завтрак.

К фото с экзотическим блюдом, Екатерина прикрепила снимок, на котором она позировала без макияжа и патчами под глазами.

Напомним, что Кухар из "Танців з зірками" устроила романтический вечер на пляже с красавцем-мужем: "Можем так часами..."

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