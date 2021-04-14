Звезда балета и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар поделилась романтичными и немного забавными кадрами их с мужем отдыха на Шри-Ланке

Как пишет Politeka.net, балерина и ее муж Александр Стоянов показали, как проводят вечера на далеком райском курорте. Сначала Кухар решила продемонстрировать, как ее супруг добывает им пропитание.

Так, балерина поделилась серией фото, на которых Стоянов в майке забирается на пальму и пытается сорвать плод. Выглядит он при этом очень сосредоточенным.

«Как Стоянов кокос добывал», - подписала снимки Кухар.

Позже Стоянов показал, как они с супругой встречают закат на берегу океана. На одном из фото он позирует в плавках рядом с пальмой на фоне воды и закатного неба.

«Закаты тут – это отдельный вид удовольствия…», - заметил танцор.

Он также показал селфи, на котором они с женой сидят вдвоем на пустынном пляже.

«Можем так сидеть часами!», - написал под снимком Стоянов.

Судя по всему, пара отлично проводит время на отдыхе без детей.

До этого мы писали, что Стоянов опубликовал снимки, которые сделала его жена.

На фото танцор в плавках сидит на краю бассейна. На снимках запечатлен момент, когда Кухар бросает мужу белый цветок, а тот протягивает руку, чтобы его поймать.

Напомним, муж Кухар из "Танців з зірками" разделся до трусов, показав, чем радует жену: "Нельзя быть таким...".

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар на глазах у мужа бросилась в бушующий океан, заставив поволноваться: "Надеюсь, жена победит...".

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" встретила на отдыхе ползущее чудище: "Идешь себе, ни о чем не подозреваешь...".