Прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар, несмотря на кажущуюся хрупкость, оказалась довольно смелой

Как передает Politeka.net, 39-летняя знаменитость опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала опасные развлечения.

Екатерина вместе с супругом, тоже артистом балета, Александром Стояновым сейчас находятся в отпуске на Шри-Ланке, и активно делятся с публикой своими впечатлениями от экзотического отдыха.

В частности, на свежих кадрах Кухар попросила мужа заснять, как она будет покорять сумасшедшие волны. Девушка, видимо, захотела пощекотать себе нервишки и рискнула зайти в бушующий океан. Примечательно, судя по кадрам, балерина была единственной на пляже, кто додумался до такого. Даже ее возлюбленный остался на берегу, побоявшись не справиться со стихией.

"Катя назвала меня жертвой цивилизации, потому что в такую погоду лучше в бассейне плавать, а она пошла покорять стихию. Посмотрим...", - говорит на кадрах взволнованный Стоянов.

"Кто кого: Кухар или волны, Кухар или Индийский океан? Надеюсь, жена победит", - воскликнул он.

Екатерина в это время, в соблазнительном бикини, с визгом старалась увернуться от волн. Хорошо, что все хорошо закончилось.

Ранее мы рассказывали, что Кухар провела мини-экскурсию по их с мужем вилле. Открытый бассейн с райским видом, шикарная ванная с паровым душем и натуральной косметикой, большая спальня, кабинет и даже отдельная комната для гардероба - неполный список того, чем пара будет довольствоваться во время своего отпуска на Шри-Ланке.

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