Известная украинская балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар устроила своему мужу Александру Стоянову фотосессию в плавках на фоне райского пейзажа

Как известно, пара артистов балета сейчас отдыхает в Шри-Ланке. Причем, в отличие от предыдущего отпуска, на этот раз они отправились на курорт без детей. Теперь танцоры регулярно делятся в своих Инстаграм новыми фото с отдыха. Как пишет Politeka.net, Стоянов опубликовал снимки, которые сделала его жена.

На фото танцор в плавках сидит на краю бассейна. За его спиной открывается настоящий райский вид с пальмами, зеленью, океаном и голубым небом. На снимках запечатлен момент, когда Кухар бросает мужу белый цветок, а тот протягивает руку, чтобы его поймать. Примечательно, что до этого пара сделала фото, на котором Стоянов позировал обнаженным, а жена прикрывала его тем же цветком.

«Да-да, это тот самый цветок из прошлого фото! На Шри сегодня большой праздник — приход Нового Года! Весь народ отмечает и празднует и я думаю, мы присоединимся к ним...Классно же, отмечать Новый Год не один раз в году, можно взять за традицию!», - подписал снимки Стоянов.

Поклонники тут же отреагировали на его пост.

«Катя Кухар лучший фотограф эвер!», «Шик!», «Нельзя быть таким сексуальным», - пишут люди.

Напомним, Екатерина Кухар на глазах у мужа бросилась в бушующий океан, заставив поволноваться: "Надеюсь, жена победит...".

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" встретила на отдыхе ползущее чудище: "Идешь себе, ни о чем не подозреваешь...".

Также Politeka писала, что муж Кухар из «Танців з зірками» сверкнул своим «богатством» без одежды: «Немного другой формат».