Известная балерина и самая строгая судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала яркие фото с отдыха на далекой Шри-Ланке

Как сообщает Politeka.net , популярная украинская балерина Екатерина Кухар, которая замужем за своим партнером по сцене Александром Стояновым, часто радует подписчиков яркими фото и видео в своем микроблоге Instagram. Так, недавно звездная красотка поделилась с фанатами в соцсети забавными кадрами со своего отдыха на райском острове Шри-Ланка.

Так, в сторис Екатерина выложила несколько фотографий, на которых видно, как они с мужем нежатся на солнышке. Кадры были сделаны, видимо, на веранде отеля с потрясающим видом на океан. Балерина появилась перед камерой в коротеньком пестром платьице, под которым у нее бикини.

Также Кухар сняла видео, на котором показала, кого встретила по дороге из спортзала. На кадрах видно тропинку из камней, по которой ползет то ли большая ящерица, то ли игуана, и выглядит все это очень устрашающе. "Вот так идешь себе спокойно, ни о чем не подозревая, из спортзала, и встречаешь такое милое существо. Хорошо, что не ночью. Кого-то он съел, кстати", - комментирует Кухар появление "чудища" в кадре.

Отметим, что несколько дней назад Екатерина показывала горячие кадры с отдыха, на которых позирует в купальнике. Как видно, стройная балерина запечатлена прямо в бассейне на краю, так что снимки выглядят очень эффектно. Поклонники могут рассмотреть роскошную фигуру красотки, которой можно только позавидовать, и стильный блестящий купальник-бикини. А в подписи к публикации Кухар рассказала занимательные местные легенды об острове Шри-Ланка.

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