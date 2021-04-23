В Сети горячо обсуждают эксклюзивные кадры обновленного "Вечернего квартала"
Как передает Politeka.net, на официальной страничке юмористического шоу в Инстаграм опубликовали свежее видео с яркими фрагментами репетиций (чтобы посмотреть ролики, проскролльте вниз).
В весеннем "Вечернем квартале" зрителей ожидает новый формат и необычная сцена со спецэффектами - похожая на "какую-то большую компьютерную игру".
На кадрах показан бэкстейдж с комментариями бессменных звезд "Квартал 95", а также несколько забавных конфузов на сцене.
"Полностью меняется формат "Вечернего квартала", - похвастался Юрий Ткач.
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"Но мы все предусмотрели", - обнадежил Евгений Кошевой.
"Когда смешно не только на экране, но и за кулисами😆 Новый выпуск уже в эту субботу, 24 апреля, в 20:15 на @ 1plus1_ua!", - говорится в анонсе.
Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые обрадовались переменам, другие отнеслись к новому формату несколько скептически:
"Они не могут выучить украинский язык?"
"Квартал уже не фонтан...👎🏻👎🏻👎🏻"
"На них ещё кто-то ходит? По моему, у них творческий кризис!"
"Это уже даже не вчерашний день. Это просто отстой"
"Так может пора другую форму одежды примерить"
"удачи!! смешите нас смешите!)))"
"Будем ждать с нетерпением👏"
Ранее мы рассказывали, Кошевой признался, что думает о тех, кто критикует его внешность. Соответствующие кадры он разместил в "сториз".
Напомним, что в "Квартале 95" решили порадовать украинцев, но оценили не все: "Пора бы их в армию..."
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