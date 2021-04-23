"Когда смешно не только на экране"

В Сети горячо обсуждают эксклюзивные кадры обновленного "Вечернего квартала"

Как передает Politeka.net, на официальной страничке юмористического шоу в Инстаграм опубликовали свежее видео с яркими фрагментами репетиций (чтобы посмотреть ролики, проскролльте вниз).

В весеннем "Вечернем квартале" зрителей ожидает новый формат и необычная сцена со спецэффектами - похожая на "какую-то большую компьютерную игру".

На кадрах показан бэкстейдж с комментариями бессменных звезд "Квартал 95", а также несколько забавных конфузов на сцене.

"Полностью меняется формат "Вечернего квартала", - похвастался Юрий Ткач.

"Но мы все предусмотрели", - обнадежил Евгений Кошевой.

"Когда смешно не только на экране, но и за кулисами😆 Новый выпуск уже в эту субботу, 24 апреля, в 20:15 на @ 1plus1_ua!", - говорится в анонсе.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Некоторые обрадовались переменам, другие отнеслись к новому формату несколько скептически:

"Они не могут выучить украинский язык?"

"Квартал уже не фонтан...👎🏻👎🏻👎🏻"

"На них ещё кто-то ходит? По моему, у них творческий кризис!"

"Это уже даже не вчерашний день. Это просто отстой"

"Так может пора другую форму одежды примерить"

"удачи!! смешите нас смешите!)))"

"Будем ждать с нетерпением👏"

Ранее мы рассказывали, Кошевой признался, что думает о тех, кто критикует его внешность. Соответствующие кадры он разместил в "сториз".

"Видос для тех, кто говорит, что, типа, хари уже не влазят, или там еще что-то... Вы за собой следите! Питайтесь вкусно, правильно, а главное в удовольствие. Похудеть всегда можно, а вот потолстеть... тоже всегда можно", - с юмором отозвался комик.

Напомним, что в "Квартале 95" решили порадовать украинцев, но оценили не все: "Пора бы их в армию..."

Как сообщала Politeka, Кошевой заставил Тину Кароль покраснеть, позволив себе слишком много: "В шоу-бизнес через постель?"

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