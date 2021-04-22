В Студии Квартал 95 решили порадовать украинцев, однако далеко не все восприняли новости с восторгом

Как передает Politeka.net, в паблике Инстаграм, посвященному деятельности студии"Квартал 95" появился новый анонс, Кошевой и Пикалов вместе с командой порадовали новостью о новых выпусках.

"Несем вам весну, незабываемые впечатления и отличное настроение! 🌺🌸. Премьера нового выпуска обновленного "Вечернего Квартала"", - напомнили поклонникам шоумены.

Поклонники без энтузиазма восприняли новость, раскритиковав юмористов, и напомнив, что настроения особенно нет, так как в стране эпидемия и война. Также заявили, что "Квартал" уже не тот. Хотя, конечно, были и положительные комментарии.

"Квартал уже не тот....😮 который ждёшь каждый вечер пятницы", "Какое там настроение, когда такое творится в стране! Война, эпидемия! Танцоры хр*новы", "Как там Юзика биснесы поживают?", "Пора бы их всех в армию отправлять на передовую этих слуг народа из 95 квартала", " 😍😍😍ждем", "Молодцы👏👏👏👏", "Конечно ждем", "Молодци Браво", - написали поклонники.

Напомним, на прошлом выпуске "Квартала" комики подготовили необычный сюрприз для украинцев. Они пригласили звезд - Пономарьова, DZIDZIO, Алексеева и "голосистых" девушек из "Женского квартала" и те исполнили хит "Чому" в необычной интерпретации.

Напомним, что DZIDZIO в костюме засветился под ручку со звездой "Вечернего квартала" Еленой Кравец: "Будет очень-очень"

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