Известный певец Михаил Хома, выступающий под псевдонимом DZIDZIO появился на сцене Квартала 95 в компании знаменитостей

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм DZIDZIO разместил фото на котором позирует на сцене в компании знаменитых артистов, Елены Кравец, Евгения Кошевого, Марты Адамчук, Веры Кекелии из "Квартал 95" и певцов - Лалико, Александра Пономарьова, Алексеева.

певец написал, что в эфире программы "Вечерний квартал" зрителей ждет сюрприз. Поэтому всем советует подключаться к просмотру.

"Сегодня... смотрите Вечерний Квартал. 🔥🔥 Будет очень 🔥 очень интересно 🔥🔥", - написал Михаил.

Девушки на фото в концертных вечерних платьях, а мужчины в красивых строгих костюмах, подчеркивающих важность момента.

Известно, что группа, в которой выступал певец DZIDZIO распалась и теперь Михаил выступает сольно. Стоит сказать, что артист постепенно вливается в украинский шоу-бизнес, появляясь все чаще в эфирах телеканалов на шоу. Так, он отлично справился с ролью звездного детектива на шоу "Маска".

Кроме того Михаил Хома часто исполняет государственный гимн на торжественных мероприятиях, поражая красотой и тембром голоса. Напомним, на день Независимости Украины Михаил исполнил "Молитву за Украину".

В этот раз артист появился в компании Пономарьова и Алексеева, с которыми не так давно исполнили хит "Чому".

Поклонники по разному отнеслись к появлению Михаила на сцене "квартала". Многих заинтересовал анонс, а другие холодно отнеслись к появлению Михаила в такой компании:

"Суперовооо .😍😍😍❤️❤️❤️", " Кошовий", "💎", "Ага🙌☺👌 🙌☺👌"Обязательно", "Фу, з 95! Михайло, тобі з ними не пасує", "Всі зірки України в зборі 😮",- отозвались поклонники.

Напомним, что женатый DZIDZIO проболтался о своих пикантных фантазиях с участием Ротару: "Есть искра"

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