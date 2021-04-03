На шоу "Маска" розкрили ще одного героя, який ховався в костюмі Жабеня
Як передає Politeka.net, в новому ефірі шоу розкрили відразу двох персонажів. Першим став запрошений герой Мохіто, в костюмі якого ховався телеведучий Олексій Суханов. Другим вирішили розкрити одного з наймиліших персонажів – Жабеня.
Під маскою опинився відомий комік і актор, зірка "Дизель шоу" Євген Сморигін.
"Хто ховається під маскою Жабеня? Нарешті ми розсекретили нашого веселого героя! Ви вражені? Пишіть в коментарях, чи впізнали знаменитість в костюмі", - підписали відео автори аккаунта.
Глядачі в коментарях стали обговорювати побачене.
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"Я так і знала", «Очевидно», «найкраще шоу», «вгадала. Я з першого ефіру знала, що це Євген Сморигін. Він найкращий. Шкода, що Жабеня програв, він повинен був бути у фіналі», «було зрозуміло, про Женю відразу», - пишуть користувачі Мережі.
Варто відзначити, що детективи були в захваті від персонажа, якого втілив Сморигин. А DZIDZIO несподівано зробив акторові подарунок, пообіцявши запросити його зніматися у свій фільм. За словами детектива, йому дуже сподобалася акторська гра Сморигіна.
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