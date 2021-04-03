На шоу "Маска" розкрили ще одного героя, який ховався в костюмі Жабеня

Як передає Politeka.net, в новому ефірі шоу розкрили відразу двох персонажів. Першим став запрошений герой Мохіто, в костюмі якого ховався телеведучий Олексій Суханов. Другим вирішили розкрити одного з наймиліших персонажів – Жабеня.

Під маскою опинився відомий комік і актор, зірка "Дизель шоу" Євген Сморигін.

"Хто ховається під маскою Жабеня? Нарешті ми розсекретили нашого веселого героя! Ви вражені? Пишіть в коментарях, чи впізнали знаменитість в костюмі", - підписали відео автори аккаунта.

Глядачі в коментарях стали обговорювати побачене.

"Я так і знала", «Очевидно», «найкраще шоу», «вгадала. Я з першого ефіру знала, що це Євген Сморигін. Він найкращий. Шкода, що Жабеня програв, він повинен був бути у фіналі», «було зрозуміло, про Женю відразу», - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що детективи були в захваті від персонажа, якого втілив Сморигин. А DZIDZIO несподівано зробив акторові подарунок, пообіцявши запросити його зніматися у свій фільм. За словами детектива, йому дуже сподобалася акторська гра Сморигіна.

Нагадаємо, що Данилко на шоу "Маска" публічно поставив скандалістку-боржницю Полякову на місце, відео: "закінчиться карантин...".

А ще Politeka писала, що Полякова заверещала від радості, побачивши, хто ховається в костюмі Мохіто на шоу "Маска": "вмієте здивувати...".

Також Politeka повідомляла, що Остапчук розлютив українців, з'явившись на сцені шоу "Маска" без одягу: "це вже занадто, не ганьбитеся".