Михайла Хому, відомого як DZIDZIO, загнали в кут каверзним питанням - довелося відповідати, червоніючи

Як передає Politeka.net, 37-річний артист став учасником програми "Зірковий шлях". Михайла застали зненацька, поцікавившись найінтимнішим (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, у співака запитали, чи є у нього особливі фантазії щодо зірок, і попросили назвати імена. Розгублений Хома з ходу й не згадав, про кого мріє і з ким застрибнув би в ліжко.

На допомогу йому прийшов співак Олександр Пономарьов, який пробігав повз.

"Є, що згадати, нічого дітям розповісти", - посміявся той, а DZIDZIO з ним погодився.

Потім артист все ж узяв себе в руки й зібрався з силами.

"Переспати із зіркою якоюсь? Фантазій у мене купа. Уявіть, якщо я пишу пісні і сценарії, у мене тих фантазій мільйон... Мені завжди подобалося дуже багато дівчат... Перша мені подобалася Софія Ротару, потім Сандра Буллок...,- зробив несподіване зізнання Михайло. - У кожної людини є іскра і кожна людина десь її підхоплює, тому це нормально, коли люди помічають і щось фантазують. Я свої фантазії висловлюю в піснях і у фільмах".

Раніше ми розповідали, як дружина DZIDZIO співачка SLAVIA описала свій ідеальний день, про який мріє. Дівчина позувала на фото з розкішним букетом квітів.

"А якщо помріяти – мій ідеальний день це, коли мене зігріває сонячно тепло, або обійми коханого, це коли є настрій (і є з ким) випити келих ігристого, це улюблена музика або шум моря".

Нагадаємо, мокра дружина DZIDZIO з розкішним декольте змусила згадати гучний фільм: "50 Відтінків...".

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