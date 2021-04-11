Красотка-жена Дзидзьо певица Славия показала кадры со съемок нового клипа, на которых появилась с продюсером

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Ярослава Хома, которая выступает под сценическим именем SLAVIA, и которая является супругой украинского артиста Дзидзьо, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так в этот раз красотка удивила публику очаровательным кадром с букетом в руках, а в подписи к нему рассказала, как выглядит ее идеальный день.

На новом фото Ярослава запечатлена на залитом солнцем дворе, похоже она уехала загород в домик среди леса. Перед камерой красотка появилась при полном параде – на ней теплая шубка, длинные роскошные волосы распущены и небрежно уложены, а на лице яркий макияж с несменной красной помадой, она мило улыбается, держа в руках роскошный букет цветов.

В подписи к фотографии SLAVIA написала: "В недавнем интервью журналист спросила, какой мой идеальный день?! Я не задумываясь отвечаю: спорт, музыка… но, по какой-то момент понимаю, что говорю, то, что есть. А если помечтать – мой идеальный день это, когда меня согревает солнечно тепло, или объятия любимого, это когда есть настроение (и есть с кем) выпить бокал игристого, это любимая музыка или шум моря. Помечтай и напиши, какой твой идеальный день? Ты же помнишь, что мечты сбываются".

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