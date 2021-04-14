Михаила Хому, известного как DZIDZIO, загнали в угол каверзным вопросом - пришлось отвечать, краснея

Как передает Politeka.net, 37-летний артист стал участником программы "Зірковий шлях". Михаила застали врасплох, поинтересовавшись самым интимным (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, у певца спросили, есть ли у него особые фантазии насчет звезд, и попросили назвать имена. Растерявшийся Хома с ходу и не вспомнил, о ком мечтает и с кем бы запрыгнул в постель.

На помощь ему пришел пробегавший мимо певец Александр Пономарев.

"Есть, что вспомнить, нечего детям рассказать", - посмеялся тот, а DZIDZIO с ним согласился.

Затем артист все же взял себя в руки и собрался с силами.

"Переспать со звездой какой-то? Фантазий у меня куча. Представьте, если я пишу песни и сценарии, у меня тех фантазий миллион... Мне всегда нравилось очень много девушек... Первая мне нравилась София Ротару, затем Сандра Буллок..., - сделал неожиданное признание Михаил. - У каждого человека есть искра и каждый человек где-то ее подхватывает, поэтому это нормально, когда люди замечают и что-то фантазируют. Я свои фантазии выражаю в песнях и в фильмах".

Ранее мы рассказывали, как жена DZIDZIO певица SLAVIA описала свой идеальный день, о котором мечтает. Девушка позировала на фото с роскошным букетом цветов.

"А если помечтать – мой идеальный день это, когда меня согревает солнечно тепло, или объятия любимого, это когда есть настроение (и есть с кем) выпить бокал игристого, это любимая музыка или шум моря".

Напомним, мокрая жена DZIDZIO с роскошным декольте заставила вспомнить нашумевший фильм: "50 оттенков…".

Как сообщала Politeka, роскошная жена DZIDZIO в коротком топе раззадорила аппетитными формами: "Молодость и красота".

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