Відома українська співачка SLAVIA (Ярослава), дружина DZIDZIO (Михайло Фома), показала себе в чарівному образі
Як пише Politeka.net, чарівна Ярослава Фома вже кілька років будує кар'єру співачки і активно підігріває до себе інтерес в соціальній мережі Instagram. Дівчина показує вражаючі образи, радуючи фанатів новим контентом.
Так сталося і цього разу, адже Ярослава опублікувала фото, де позувала в білій сукні з декольте. Красуня стояла на тлі стіни, де був вибитий її псевдонім-SLAVIA.
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Фанати поставили понад 300 лайків і написали кілька коментарів:
"Не претендую, але приємно", "вогонь", "Люблю", "яка ти модель, хочеш зробити приємно іншим", "Вау, просто клас".
Ми писали, що красуня-дружина Дзідзьо співачка Славія показала кадри зі зйомок нового кліпу, на яких з'явилася з продюсером.
На новому фото Ярослава відображена на залитому сонцем дворі, схоже вона поїхала за місто в будиночок серед лісу. Перед камерою красуня з'явилася при повному параді-на ній тепла шубка, довге розкішне волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі яскравий макіяж.
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