Популярна українська співачка Тіна Кароль з'явилася на шоу "Квартал 95", де її намагалися застати зненацька каверзними питаннями

Артистка з сильним голосом і привабливою зовнішністю заробила велику любов публіки, передає Politeka.net. Красуня нерідко стає гостею різних шоу, а також їх ведучою.

Тим часом фанати Тіни створюють сторінки, присвячені кумиру де згадують фото і відео різних років. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Так, в одному з таких акаунтів опублікували архівні кадри того, як артистка вийшла на сцену "Кварталу 95". У відео Тіна постала в чорній сукні з глибоким декольте. Вона встала за ширму, за якою стояв Євген Кошовий. Останній змусив Кароль червоніти своїми питаннями. Здавалося, що "кварталівець" дозволяє собі занадто багато.

"Якщо ви українська співачка, значить ви потрапили в шоу-бізнес через ліжко?", - в жартівливій формі поцікавився Кошовий.

"Відповідь: Ні", - посміхаючись вимовила Кароль.

"А ви точно українська співачка?",- запитав Євген, змусивши сміятися зал.

Відео зібрало майже 60 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Господи, яка ностальгія. Скільки разів я це дивилася 😂 😮 "це може бути хто завгодно" досі фрази заїдають", "обожнюю, пішла переглядати повністю", "молодці", "😂😂😂😂😂", - написали користувачі мережі.

Зазначимо, даний випуск "Квартал 95" був знятий в Юрмалі у 2016 році.

Нагадаємо, що Тіна Кароль дала українцям привід всерйоз хвилюватися за її життя: "Кому писати, щоб її туди не пускали?".

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