Популярна українська співачка Тіна Кароль з'явилася на шоу "Квартал 95", де її намагалися застати зненацька каверзними питаннями
Артистка з сильним голосом і привабливою зовнішністю заробила велику любов публіки, передає Politeka.net. Красуня нерідко стає гостею різних шоу, а також їх ведучою.
Тим часом фанати Тіни створюють сторінки, присвячені кумиру де згадують фото і відео різних років. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Так, в одному з таких акаунтів опублікували архівні кадри того, як артистка вийшла на сцену "Кварталу 95". У відео Тіна постала в чорній сукні з глибоким декольте. Вона встала за ширму, за якою стояв Євген Кошовий. Останній змусив Кароль червоніти своїми питаннями. Здавалося, що "кварталівець" дозволяє собі занадто багато.
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"Якщо ви українська співачка, значить ви потрапили в шоу-бізнес через ліжко?", - в жартівливій формі поцікавився Кошовий.
"Відповідь: Ні", - посміхаючись вимовила Кароль.
"А ви точно українська співачка?",- запитав Євген, змусивши сміятися зал.
Відео зібрало майже 60 тисяч переглядів і багато коментарів.
"Господи, яка ностальгія. Скільки разів я це дивилася 😂 😮 "це може бути хто завгодно" досі фрази заїдають", "обожнюю, пішла переглядати повністю", "молодці", "😂😂😂😂😂", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, даний випуск "Квартал 95" був знятий в Юрмалі у 2016 році.
Нагадаємо, що Тіна Кароль дала українцям привід всерйоз хвилюватися за її життя: "Кому писати, щоб її туди не пускали?".
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