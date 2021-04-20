Популярная украинская певица Тина Кароль появилась на шоу "Квартал 95", где ее пытались застать врасплох каверзными вопросами

Артистка с сильным голосом и привлекательной внешностью заработала большую любовь публики, передает Politeka.net. Красотка нередко становится гостьей различных шоу, а также их ведущей.

Тем временем фанаты Тины создают странички, посвященные кумиру где вспоминают фото и видео разных годов. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Так, в одном из таких аккаунтов опубликовали архивные кадры того, как артистка вышла на сцену "Квартала 95". В видео Тина предстала в черном платье с глубоким декольте. Она встала за ширму, за которой стоял Евгений Кошевой. Последний заставил Кароль краснеть своими вопросами. Казалось, что "кварталовец" позволяет себе слишком много.

"Если вы украинская певица, значит вы попали в шоу-бизнес через постель?", - в шутливой форме поинтересовался Кошевой.

"Ответ: Нет", - улыбаясь произнесла Кароль.

"А вы точно украинская певица?", - спросил Евгений, заставив смеяться зал.

Видео собрало почти 60 тысяч просмотров и много комментариев.

"Господи, какая ностальгия. Сколько раз я это смотрела 😂😮 "это может быть кто угодно" до сих пор фразы заедают", "Обожаю, пошла пересматривать полностью", "Молодцы", "😂😂😂😂😂", - написали пользователи сети.

Отметим, данный выпуск "Квартал 95" был снят в Юрмале в 2016 году.

Напомним, что Тина Кароль дала украинцам повод всерьез волноваться за ее жизнь: "Кому писать, чтобы ее туда не пускали?".

Как сообщала Politeka, страдающей бессонницей Тине Кароль приходится терпеть боль на "Голосі країни": "Это кошмар".

Также Politeka писала, что Тина Кароль выдала, что будет с ее подопечными после "Голоса країни": "Я все могу".