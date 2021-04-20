Популярная украинская певица Тина Кароль появилась на шоу "Квартал 95", где ее пытались застать врасплох каверзными вопросами
Артистка с сильным голосом и привлекательной внешностью заработала большую любовь публики, передает Politeka.net. Красотка нередко становится гостьей различных шоу, а также их ведущей.
Тем временем фанаты Тины создают странички, посвященные кумиру где вспоминают фото и видео разных годов. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Так, в одном из таких аккаунтов опубликовали архивные кадры того, как артистка вышла на сцену "Квартала 95". В видео Тина предстала в черном платье с глубоким декольте. Она встала за ширму, за которой стоял Евгений Кошевой. Последний заставил Кароль краснеть своими вопросами. Казалось, что "кварталовец" позволяет себе слишком много.
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"Если вы украинская певица, значит вы попали в шоу-бизнес через постель?", - в шутливой форме поинтересовался Кошевой.
"Ответ: Нет", - улыбаясь произнесла Кароль.
"А вы точно украинская певица?", - спросил Евгений, заставив смеяться зал.
Видео собрало почти 60 тысяч просмотров и много комментариев.
"Господи, какая ностальгия. Сколько раз я это смотрела 😂😮 "это может быть кто угодно" до сих пор фразы заедают", "Обожаю, пошла пересматривать полностью", "Молодцы", "😂😂😂😂😂", - написали пользователи сети.
Отметим, данный выпуск "Квартал 95" был снят в Юрмале в 2016 году.
Напомним, что Тина Кароль дала украинцам повод всерьез волноваться за ее жизнь: "Кому писать, чтобы ее туда не пускали?".
Как сообщала Politeka, страдающей бессонницей Тине Кароль приходится терпеть боль на "Голосі країни": "Это кошмар".
Также Politeka писала, что Тина Кароль выдала, что будет с ее подопечными после "Голоса країни": "Я все могу".