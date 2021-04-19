Известный комик Юрий Ткач показал, как ответственно относится к прогулкам с ребенком

Как сообщает Politeka.net, известный украинский комик из "Квартал 95" Юрий Ткач, который недавно появился в шоу "Липсинк Батл" в эпатажном образе американской звезды Билли Айлиш, часто радует публику яркими и веселыми публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз артист выложил в своем микроблоге очаровательный кадр с дочкой Лизой, который был сделан на их совместной прогулке.

На новом фото Ткач запечатлен на прогулке в интересном месте и образе, а на плечах у него примостилась маленькая Лиза. Перед камерой актер появился в темной куртке с кепкой и капюшоном на голове, а его лицо прикрывает черная маска – видно только глаза и веселый взгляд. А вот малышка, в отличие от звездного отца выглядит очень яркой – на ней теплый лиловый костюмчик и светлая жилетка, а на голове также капюшон, но она без маски.

В подписи к кадру Юрий Ткач написал: "К прогулке надо относиться серьезно". Пользователи тут же принялись активно обсуждать фотографию, умиляясь семейной идиллии папы и дочери. "А гулять тоже с такими лицами будете?", "Красивые", "Классные!", "Как две капли", "Конечно, перед выйти прогуляться, надо обязательно подготовиться! И деньги не забыть взять", "Вы очень классная семья", "Люди в капюшонах", - пишут пользователи в комментариях к фото.

Напомним, Звезды "Квартал 95" Ткач и Кравец пошли на "смену пола", чтобы узнать, кто из них круче: "Наша семья…".

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" неожиданно обзавелся волосами, выкрашенными в ядреный цвет: "Красота страшная сила".

Также Politeka писала, У Ткача из «Квартал 95» случился приступ на сцене, Кошевой и Казанин бросились "откачивать" друга: кадры.