Украинский комик и звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач похвастался кадрами с солнечного курорта

Об передает Politeka.net, об этом артист сообщил на своей страничке в Instagram.

Так, в сторис у него появилось видео, как он в баре на пляже рассказывает, как нужно правильно пить.

На других кадрахТкач прохаживается мимо расстеленных на газоне ковриков для занятий фитнесом.

«Йога от Ткача», - говорит голос за кадром.

Услышав такие слова артист моментально вошел в роль. «Стали в позу и крутимся. Резче, резче, резче», - начал давать указания он.

Отметим, на все у Ткача в Турции пошло по плану. Артист даже обратился ранее за помощью к украинцам.

"Выскочил герпес, не знаю что делать. Помазал чуть-чуть сметанкой. Может есть какой-то народный метод? Подскажите, пожалуйста, потому что не хочется, чтобы сегодня вечером... Понимаете, есть такие дни, чтобы вечером у тебя должны быть чистые губы", - заявил комик.

Юрий Ткач сейчас нахоодится в Турции, где прохлдит фестивать "Весело". Похоже, артист "Квартала 95" помимо выступлений находит время и для развлечений, находясь на солнечном курорте.

Напомним, Звезды "Квартал 95" Ткач и Кравец пошли на "смену пола", чтобы узнать, кто из них круче: "Наша семья…".

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" неожиданно обзавелся волосами, выкрашенными в ядреный цвет: "Красота страшная сила".

Также Politeka писала, У Ткача из «Квартал 95» случился приступ на сцене, Кошевой и Казанин бросились "откачивать" друга: кадры.