Український комік і зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач зіткнувся з проблемою на відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, Ткач та інші "кварталівці" кілька днів перебували в Туреччині, де давали концерти. Багато із зірок вирушили у відрядження разом з рідними. Так, Юрій взяв з собою дружину Вікторію, а Олена Кравець повезла з собою старшу дочку Марію.

На офіційній сторінці "Квартал 95" в Instagram з'явилося фото, на якому Ткач позував зі своєю дружиною. Обличчя артиста сильно обгоріло на сонці, в той час як Віка, судячи з усього, захищала своє обличчя від ультрафіолету. Жінка обняла обгорілого чоловіка і пожаліла його.

"Юра попереджає - травневе сонечко дуже підступне. Не забувайте користуватися кремом від засмаги!",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники "Квартал 95" стали обговорювати подружню пару.

"Які некрасиві люди, правда", «Краса неземна», «що ж ти Юра», «Юра, там де ти був, звичайно сонечко підступніше», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Юрій Ткач зіткнувся на відпочинку і з іншими проблемами. Він зізнався, що у нього на губі вискочив герпес.

"Не знаю що робити. Помазав трохи сметанкою. Може є якийсь народний метод?",- зазначив комік.

Нагадаємо, що Ткач з "Квартал 95" здивував, показавши свою нову зачіску: "Уявляєте, ось це все...".

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