Український комік і зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач похвалився кадрами з сонячного курорту

Про передає Politeka.net, про це артист повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Так, в сторіс у нього з'явилося відео, як він в барі на пляжі розповідає, як потрібно правильно пити.

На інших кадрахТкач проходжується повз розстелених на газоні килимків для занять фітнесом.

"Йога від Ткача", - каже голос за кадром.

Почувши такі слова артист моментально увійшов в роль. "Стали в позу і крутимося. Різкіше, різкіше» різкіше", - почав давати вказівки він.

Зазначимо, на все у Ткача В Туреччині пішло за планом. Артист навіть звернувся раніше за допомогою до українців.

"Вискочив герпес, не знаю що робити. Помазав трохи сметанкою. Може є якийсь народний метод? Підкажіть, будь ласка, тому що не хочеться, щоб сьогодні ввечері... Розумієте, є такі дні, щоб ввечері у тебе повинні бути чисті губи", - заявив комік.

Юрій Ткач зараз нахоодітся в Туреччині, де прохлдіт фестівать"Весело". Схоже, артист" Кварталу 95 " крім виступів знаходить час і для розваг, перебуваючи на сонячному курорті.

Нагадаємо, Зірки "Квартал 95" Ткач і Кравець пішли на" зміну статі", щоб дізнатися, хто з них крутіше: "Наша сім'я...".

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