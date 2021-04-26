Український комік і зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач здивував кадрами з перукарні

Артист, який на ряду з Євгеном Кошовим, Владом Ямою і Потапом володіє однією з найвідоміших лисин українського шоубізу, поділився новими сторіс на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net,

Схоже, похід до цирульника здивував навіть самого Юрія. Артист показав лежать на підлозі волосся, які йому зістригли.

"Уявляєте, ось це все, це звідси. Уявляєте, ось це все-звідси. Де там йому взятися? А є! Поки є, що стригти, буду стригти", - сказав він розглядаючи свою оновлену зачіску в дзеркалі.

Раніше ми писали, що Ткач показав себе на прогулянці в цікавому місці і образі, а на плечах у нього примостилася маленька Ліза. Перед камерою актор з'явився в темній куртці з кепкою і капюшоном на голові, а його обличчя прикриває чорна маска. При цьому його дочка була одягнена досить яскраво.

Як відомо, крім випусків "Вечірнього Кварталу" Юрій Ткач з 2019 року є членом журі шоу "Розсміши коміка" і "Розсміши коміка. Діти", змінивши на цій посаді Володимира Зеленського.

Ткач знімався в таких проектах як "Одного разу під Полтавою", "Країна У", "Казки у" і повнометражна картина"Я Ти, Він, Вона".

Нагадавши, старого "Вечірнього Кварталу" більше не буде, Кошовий і Ткач видали деталі: "друзі...".

Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" не зміг стримати невдоволення і поскаржився українцям:" Юрчик, хто тебе образив?".

Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" з кумом Ткачем змусила українців надривати животи від сміху: красномовні кадри.