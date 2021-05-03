Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач розкрив шанувальникам своє справжнє покликання

Як повідомляє Politeka.net, популярний гуморист повеселив фанатом новим жартівливим постом у своєму Instagram. Днями артист з сім'єю відправився в сонячну Туреччину для того, щоб насолодитися відпочинком. Однак, навіть далеко від дому Ткач не забуває і про роботу.

Так, на новому фото комік зображений поруч з басейном, в якому купаються люди. Артист підкинув руки вгору, ніби справжній аніматор, а люди в басейні повторили рух за ним. При цьому, на гумористі красується іменна футболка з написом «Ткач».

"Тепер ви знаєте правду! Я аніматор", - жартома написав у підписі до фото артист.

Його шанувальники тут же відреагували на пост коміка.

"Якщо аніматор у Вас Ткач - значить буде класний кач", "Хочу до вас на аквааеробіку", "Ні, Юрчику...ти форвард таранного типу! Обіймаю!",- пишуть люди.

Раніше ми писали, що Ткач на відпочинку зіткнувся з несподіваною проблемою.

"Вискочив герпес, не знаю що робити. Помазав трохи сметанкою. Може є якийсь народний метод?",- розповів Комік на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, біда застала зненацька Ткача з "Квартал 95" за кордоном, артист просить про допомогу: "Може є народний метод...".

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