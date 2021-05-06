Украинский комик и звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач столкнулся с проблемой на отдыхе
Как сообщает Politeka.net, Ткач и другие «кварталовцы» несколько дней находились в Турции, где давали концерты. Многие из звезд отправились в командировку вместе с родными. Так, Юрий взял с собой жену Викторию, а Елена Кравец повезла с собой старшую дочку Марию.
На официальной странице «Квартал 95» в Инстаграм появилось фото, на котором Ткач позировал со своей женой. Лицо артиста сильно обгорело на солнце, в то время как Вика, судя по всему, защищала свое лицо от ультрафиолета. Женщина обняла обгоревшего мужа и пожалела его.
«Юра предупреждает - майское солнышко очень коварное. Не забывайте пользоваться кремом от загара!», - подписали фото авторы аккаунта.
В комментариях поклонники «Квартал 95» стали обсуждать супружескую пару.
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«Какие некрасивые люди, правда», «Красота неземная», «Что ж ты Юра», «Юра, там где ты был, конечно солнышко коварнее», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Юрий Ткач столкнулся на отдыхе и с другими проблемами. Он признался, что у него на губе выскочил герпес.
«Не знаю что делать. Помазал чуть-чуть сметанкой. Может есть какой-то народный метод?», - отметил комик.
Напомним, что Ткач из "Квартал 95" удивил, показав свою новую прическу: «Представляете, вот это все…».
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