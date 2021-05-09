Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав себе в оточенні тварин, повеселивши кумедними взаємодіями з ними

Відомий український комік порадував шанувальників новим відео на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На ньому Ткач показав уривок зі свого походу в зоопарк з донькою і дружиною.

На кадрах гуморист зображений в оточенні носух. Звірята з пишними хвостами і кумедними мордочками звикли до людей, тому не боялися взаємодіяти з артистом. Один з них забрався Ткачу на плече і тут же зацікавився його кепкою. Тварина навіть спробувала її гризти.

"Акуратно ... давай, на**и ще на мене і все! І у мене все буде добре", - примовляє комік, поки звір дереться по ньому.

"Ой, Юра, вона у тебе намагається відгризти бубочку ось цю!",- вигукує його дружина за кадром, коли тварина починає гризти кепку.

"У мене бубочку?",- сміється артист.

"Трохи дубочку не відгриз...", - підписав відео Ткач.

Його шанувальники не змогли пройти повз такого поста.

"Як мило", "який гарний", "в результаті пригоди жодна бубочка не постраждала", "податкова у справі", "Юрчик, біжи!", - пишуть люди в коментарях до відео.

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