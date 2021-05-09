Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач показал себя в окружении животных, повеселив забавными взаимодействиями с ними

Известный украинский комик порадовал поклонников новым видео на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На нем Ткач показал отрывок из своего похода в зоопарк с дочкой и женой.

На кадрах юморист запечатлен в окружении носух. Зверьки с пышными хвостами и забавными мордочками привыкли к людям, поэтому не боялись взаимодействовать с артистом. Один из них забрался Ткачу на плечо и тут же заинтересовался его кепкой. Животное даже попыталось ее грызть.

«Аккуратно…давай, на**и еще на меня и все! И у меня все будет хорошо», - приговаривает комик, пока зверек карабкается по нему.

«Ой, Юра, она у тебя пытается отгрызть бубочку вот эту!», - восклицает его жена за кадром, когда животное начинает грызть кепку.

«У меня бубочку?», - смеется артист.

«Чуть дубочку не отгрыз…», - подписал видео Ткач.

Его поклонники не смогли пройти мимо такого поста.

«Как мило», «Какой красивый», «В результате приключения ни одна бубочка не пострадала», «Налоговая в деле», «Юрчик, беги!», - пишут люди в комментариях к видео.

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