Артисты студии «Квартал 95» решили показать свою спортивную форму, однако вызвали противоположные реакции у украинцев

С 30 апреля в Турции стартовал фестиваль «Весело», в котором по традиции принимал участие «Квартал 95». Как сообщает Politeka.net, на официальной странице студии в Инстаграм появилось новое фото артистов с мероприятия.

На снимке юмористы «Квартала», среди которых были Евгений Кошевой, Юрий Ткач, Степан Казанин, Юрий Крапов, Александр Пикалов и другие, позировали в именных футболках, имитирующих футбольную форму. На каждой из них красовался номер «95».

Комики стояли спиной к камере на фоне пальм и широкого газона. На фото они похожи на команду спортсменов, которая ждет начала матча.

«"Квартал 95" – быстрее, выше, смешнее», - говорится в подписи к фото.

Впрочем, реакция украинцев на фото оказалась неоднозначной. Так, люди в комментариях отмечали, что некоторые артисты совсем не в спортивной форме.

«Стало не интересно смотреть», «У Ткача такая рама, фига се спортом занялся что ли?», «Салом уже заросли», «Казанин - красава, форму держит. А все остальные "хорошо питаются"», «А пальмочки не украинские», «Команда супер крута», «Стало неинтересно смотреть и шутки не такие острые, цензура... Скоро закроется квартал, к сожалению», - пишут люди.

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