Жена юмориста Евгения Кошевого, звезды "Квартал 95", Ксения показала, как муж развлекается дома
Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой является одним из самых популярных актеров студии "Квартал 95". Мужчина воспитывает с женой двоих детей, а еще у пары есть собаки. Ксения Кошевая решила показать в Инстаграм, как проходят вечера дома.
На кадрах Евгений был в футболке и шортах. На Кошевом были домашние питомцы - собаки. Псы друг с другом дрались, а юморист с удовольствием наблюдал за действиями, пока снимала и смеялась жена.
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Фанаты не смогли оценить веселые действия семейства, так как Ксения опубликовала кадры в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется добавить: "ну и развлечения".
Ранее мы писали, что в сети появилось забавное архивное фото Евгения Кошевого с мамой.
В соцсети Instagram на странице студии "Квартал 95" решили показать, как выглядел артист со своими светлыми волосами.
Этот черно-белый снимок приурочили ко Дею матери, на нем маленький Евгений на руках красотки-мамы. Будущая звезды юмора Кошевой, на архивном кадре выглядит очень мило и задумчиво, у него светлые волосы, а вот одежды на нем нет.
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