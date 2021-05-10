Жена юмориста Евгения Кошевого, звезды "Квартал 95", Ксения показала, как муж развлекается дома

Как пишет Politeka.net, Евгений Кошевой является одним из самых популярных актеров студии "Квартал 95". Мужчина воспитывает с женой двоих детей, а еще у пары есть собаки. Ксения Кошевая решила показать в Инстаграм, как проходят вечера дома.

На кадрах Евгений был в футболке и шортах. На Кошевом были домашние питомцы - собаки. Псы друг с другом дрались, а юморист с удовольствием наблюдал за действиями, пока снимала и смеялась жена.

"Брейк. Вперед", - давал команды Евгений для животных.

Фанаты не смогли оценить веселые действия семейства, так как Ксения опубликовала кадры в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется добавить: "ну и развлечения".

Ранее мы писали, что в сети появилось забавное архивное фото Евгения Кошевого с мамой.

В соцсети Instagram на странице студии "Квартал 95" решили показать, как выглядел артист со своими светлыми волосами.

Этот черно-белый снимок приурочили ко Дею матери, на нем маленький Евгений на руках красотки-мамы. Будущая звезды юмора Кошевой, на архивном кадре выглядит очень мило и задумчиво, у него светлые волосы, а вот одежды на нем нет.

Напомним, жена Кошевого из "Квартал 95" дала украинцам повод для зависти, показав семейные фото

А еще Politeka сообщала, что Сердючка устроила переполох в Турции, жена Кошевого все засняла

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95", улетев с женой в Турцию, эмоционально обратился к украинцам



