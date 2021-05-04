Актер Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой находясь в Турции эмоционально обратился к украинцам

Как передает Politeka.net, видеообращение артиста появилось на фан-страничке его коллеги Елены Кравец в Instagram.

Сейчас актеры «Квартала 95» участвуют в фестивале «Весело», который проходит в Турции в Даламане с 30 апреля по 7 мая.

«Я вот что вам хочу сказать… Я думаю, что… Я очень надеюсь, мы все надеемся, что коронавирус – это временное явление. И мы это все переживем. Все все переживут обязательно… Все переживем, ребята», - сказал Кошевой со сцены, завершая одно из выступлений.

Известно, что в рамках фестиваля также на сцену с "кварталовцами" выйдут Верка Сердючка & Band in Person, Монатик, Ляпис 98, Макс Барских и другие звезды.

Отметим, Кошевой взял с собой на гастроли и супругу Ксению. Она рассказывала, что перед поездкой специально посетила косметолога и подготовила кожу к солнечной инсоляции.

Также Ксения Кошевая показал кадры с аэропорта.

Напомним, в семье актера Евгения Кошевого из студии "Квартал 95" стало на одну певицу больше, "лысый" похвастался самым главным: "Обеспечить себе безбедную...".

Как сообщала Politeka, 13-летняя дочь актера Евгения Кошевого из студии «Квартал 95» размалевала лицо, став похожей на 20-летнюю барышню: фото юной красотки.

Также Politeka писала, комик Евгений Кошевой из студии "Квартал 95" с пышными локонами и во всем красном напугал своего друга Юрия Ткача: "не смог сдержать крик".