Жена комика Евгения Кошевого Ксения Кошевая поделилась яркими фотографиями из семейного архива

Как сообщает Politeka.net, супруга Евгения Кошевого из "Квартал 95" Ксения, в отличие от мужа не очень публичная. Он редко появляется на светских мероприятиях и больше занята воспитанием детей – дочек Варвары и Серафимы, которые здорово повзрослели за последнее время. Недавно в Instagram женщина показала несколько ярких кадров из семейного архива, которые посвятила Дню матери. На снимках видно не только звездных супругов, но и их дочек и мама.

На первом снимке Ксения запечатлена со своей мамой, они позируют где-то на природе, смотрят в объектив и весело улыбаются. На остальных снимках звездное семейство появилось уже в полном составе. Похоже эти фотографии были сделаны во время семейного отдыха на природе, все на них выглядит счастливыми и веселыми. На одном из снимков, все присутствующие даже начали кривляться друг другу.

В подписи к публикации Кения Кошевая написала: "Люблю сильно. Мамули, будьте здоровы и счастливы". Пользователи тут же принялись активно обсуждать снимки, восхищаясь этой веселой семейкой. "Мамули-красотули!", "Круто! Счастья и здоровья!", "Женя в обществе прекрасных девушек! Как же ему повезло", "Последняя фотка – бомба", - пишут в комментариях.

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