Игры уже не те

Жена комика из "Квартал 95" Евгения Кошевого Ксения Кошевая показала, какой забавной и смешной растет их младшая дочь

Как сообщает Politeka.net, кадрами с семилетней Серафимой супруга юмориста поделилась на своей странице в Инстаграм в разделе сториз.

Девочка решила поиграть в картонной коробке, забравшись в нее полностью и насмешила родителей.

Ксения засняла, как Серефима смешно спряталась в большой коробке, прикрыв лишь голову. Девочке кажется, что ее не видно и она в коробке играет со своими игрушками. Но мама подловила забавный момент.

"Игры уже не те", - отметила женщина, показав, как играет ее дочь.

Девочка запечатлена в серой теплой толстовке и лосинах с единорогами. На руке у малышки красуется временное тату, а возле коробки лежит пакет для игрушек.

Ранее сообщалось, что несмотря на юный возраст Серефима любит косметику. Жена Кошевого показала, как малышка наносит себе тени из специального набора детской косметики. Но на этом она решила не останавливаться, и воспользовалась еще и румянами. Младшая дочь постоянно подражает старшей Варваре и хочет быть во все на нее похожей.

Напомним, младшая дочь Евгения Кошевого, добравшись до косметики, показала результат: "Яркие должны быть"

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