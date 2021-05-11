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Жена комика из «Квартал 95» Евгения Кошевого Ксения Кошевая показала, какой кокеткой растет их младшая дочь

Как сообщает Politeka.net, кадрами с семилетней Серафимой супруга юмориста поделилась на своей странице в Инстаграм.

Несмотря на свой юный возраст девочка, похоже, пристрастилась к косметике. При этом макияж она предпочитает поярче.

Ксения засняла, как Серефима наносит себе тени из специального набора детской косметики. Но на этом она решила не останавливаться, и воспользовалась еще и румянами.

«Румянки, яркие должны быть», - отметила девочка.

Девочка запечатлена в футболке с цветочным принтом, а на руке у нее красуется временное тату.

Ранее Евгений Кошевой рассказал, что его младшая дочь Серафима пошла по стопам старшей сестры Варвары, и тоже решила стать певицей.

Как известно, 13-летняя Варвара Кошевая участвовала во многих шоу, в том числе и певчих. И младшая начала ходить на вокальные занятия.

«Серафима пересматривала Варвары выступления, любит смотреть "Голос. Дети" и "Голос страны". Однажды она подошла и спросила: можно я пойду на вокал?», — рассказал звездный папа в интервью «Светской жизни» с Катей Осадчей.

Напомним, жена Кошевого из "Квартал 95" дала украинцам повод для зависти, показав семейные фото.

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