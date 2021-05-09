В сети появилось забавное архивное фото Евгения Кошевого с мамой

Как сообщает Politeka.net, известного комика и ведущего Евгения Кошевого все знают, как "Лысого из Квартала". Мало кто видел Женю с волосами, только если это не парик для очередного номера "Вечернего квартала". Однако, в соцсети Instagram на странице студии "Квартал 95" решили показать, как выглядел артист со своими светлыми волосами.

Этот черно-белый снимок приурочили ко Дею матери, на нем маленький Евгений на руках красотки-мамы. Будущая звезды юмора Кошевой, на архивном кадре выглядит очень мило и задумчиво, у него светлые волосы, а вот одежды на нем нет. На этом снимке можно увидеть, как сильно комик похож на свою маму. Она красивая высокая женщины, здесь у нее на голове объемный венок из полевых растений, она с серьезным лицом смотрит в объектив.

В подписи к фото говорится: "Поздравляем с Днем матери! От всей студии "Квартал 95" желаем всем мамочкам крепкого здоровья, счастливых глаз, спокойных ночей, ласковых улыбок и прекрасных, незабываемых моментов! Спасибо вам за жизнь, за поддержку, за любовь и вашу душу!". Пользователи тут же начали комментировать архивное фото Кошевого с мамой: "Женя узнаваем всегда", "Какая мама красавица у Жени. Здоровья и долгих лет мамам. Любите и цените своих любимых мам", "Маленький Женя!", "Как Евгений похож на свою маму", "Мама красивая".

Напомним, "Вы за собой следите": Кошевой из "Квартал 95" с набитым ртом ответил на упреки в лишнем весе.

Как сообщала Politeka, Евгений Кошевой с женой покинули Украину, что произошло и где они сейчас: "Начало...".

Также Politeka писала, Кошевой из "Квартал 95" рассекретил свою берлогу "настоящего мужика": "У каждого должна быть".