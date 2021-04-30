Звезда "Квартал 95" Евгений Кошевой и его жена, Ксения, покинули Украину

Евгений Кошевой уже более 20 лет является актером студии "Квартал 95", сообщает Politeka.net. При этом также он отец двоих дочек и муж дизайнера, Ксении. Супруги вместе с 2007 года и кажутся крепкой семьей.

На днях стало известно, что супруги готовятся улететь из Украины. Об этом Ксения рассказала, когда готовилась предстоящему перелету у косметолога. Последняя готовила кожу жены артиста к солнечной инсоляции.

А несколько часов назад Ксения Кошевая разместила сторис, в которых показала фото из аэропорта, а затем похвасталась роскошными видами из номера.

"Начало", - написала Ксения.

Блондинка записала сторис, демонстрируя прекрасный пейзаж из Турции.

Отметим, что Кошевые покинули Украину не только ради отдыха, но и из-за работы. Так, известно, что "Квартал 95" с 30 апреля по 7 мая дают концерт в рамках Фестиваля Смеха 2021.

Известно, что также на сцену с "кварталовцами" выйдут Верка Сердючка & Band in Person, Монатик, Ляпис 98, Макс Барских и другие звезды.

Отметим, Евгений Кошевой родился в Харьковской области седьмого февраля 1983 года в семье котельщика и воспитательницы детского сада.

В детстве будущий артист хотел стать певцом, и даже учился в музыкальной школе, где также играл на саксофоне.

В 2000 году Кошевой поступил на актерский факультет Луганского колледжа культуры, и на первом курсе попал в команду КВН, начав свой путь юмориста.

Напомним, Кошевой из "Квартала 95" эмоционально отреагировал на критику его внешности: "Харя уже не влазит".

Как сообщала Politeka, Кошевой заставил Тину Кароль покраснеть, позволив себе слишком много: "В шоу-бизнес через постель?".

Также Politeka писала, что босоногая красотка-жена Кошевого из "Квартал 95" в прозрачном платье очаровала украинцев: "Бабочки в животе".