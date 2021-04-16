Жена комика Евгения Кошевого Ксения Кошевая поделилась яркими фотографиями из новой фотосессии
Как сообщает Politeka.net, супруга Евгения Кошевого из "Квартал 95" Ксения, в отличие от мужа не очень публичная. Он редко появляется на светских мероприятиях и больше занята воспитанием детей – дочек Варвары и Серафимы, которые здорово повзрослели за последнее время. Недавно в Instagram женщина показала несколько ярких кадров из новой фотосессии, на которых появилась в удивительном нежном образе, и просто очаровала украинцев.
На новых снимках Ксения позирует в интересной локации – она стоит на необычных качелях среди леса и элегантно позирует фотографу. Перед камерой красотка появилась в полупрозрачном длинном платье, которое едва ли не светится от белизны на солнечных лучах, при этом она босоногая. Волосы женщины распущены и небрежно завиты, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка.
В подписи к фотографиям Кошевая вспомнила детство и рассказала о бабочках в животе. "То состояние, как в детстве на качаниях, когда дыхание замирает, бабочки в животе и деревья были тогда большими. Ялта, родной двор. Хочется чаще возвращаться в это состояние беззаботности и легкости", — написала Ксения. А пользователи тут же принялись активно обсуждать ее новые снимки, засыпая комплиментами в комментариях к фото.
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