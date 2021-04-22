Известный звезда "Квартал 95" Евгений Кошевой разместил эмоциональное видео для тех, кто критикует его за лишние килограммы

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Евгений Кошевой разместил небольшое видео на котором рассказал, что думает о тех, кто критикует его. Кошевой разместил видео в сторис своего аккаунта.

Кошевой обратился к тем украинцам, которые критикуют его:

"Видос для тех, кто говорит, что, типа, хари уже не влазят, или там еще что-то... Вы за собой следите! Питайтесь вкусно, правильно, а главное в удовольствие. Похудеть всегда можно, а вот потолстеть... тоже всегда можно".

После этого Евгений показал, что будет кушать сегодня на обед. Он показал запакованные пирожки с курицей, мясом и капустой, заявив, что после того, как попробует, даст "свое вердикт".

Кошевой в ходе видео брутально смеялся, подчеркивая, что ему нечего стесняться. После этого Евгений показал свою тарелку с макаронами и тушенкой, которую ел "в прикуску" с пирожками.

Такую реакцию комика, по всей видимости, вызвала критика на его внешний вид после празднования дня рождения. Внешность и объемы комика стали причиной хейта на страничке "Світського життя". Его назвали "беременым", "разожравшимся" и посоветовали срочно худеть:

Напомним, что в "Квартале 95" решили порадовать украинцев, но оценили не все: "Пора бы их в армию..."

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