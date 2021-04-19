"Ти хочеш зробити це прямо тут?"

Знаменитий російський продюсер Потап і зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий злилися в пристрасному поцілунку заради того, щоб повеселити українців

Як відомо, артисти є ведучими популярного гумористичного шоу»Ліга сміху". Заради цієї програми їм раз у раз доводиться зазнавати різні забавні перетворення, одне з яких Потап показав на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Кошовий і Потап розіграли кумедний скетч. На відео вони сидять за столом в кафе в незвичних для себе образах. Обидва лисих артиста несподівано обзавелися волоссям у вигляді перук. Потап постав в образі дратівливого мачо в квітчастій сорочці, а ось Кошовий з рудим волоссям виконав роль його дівчини.

Артисти обговорювали, як можна жартувати про папір, колесо або годинник.

"До речі, цей годинник завжди показує ідеальний час для гумору. Зараз саме такий час", - вимовляє Потап, показуючи на свій годинник.

"Ти хочеш зробити це прямо тут?",- кокетливо цікавиться у нього Кошовий.

"Чому б і ні? Я готовий розривати", - відповів Потап.

"Я люблю тебе, моє ведмежа! Давай нафаршируємо їх жартами", - запропонував йому напарник.

"Я люблю тебе, моя бабка", - не стримався Потап, після чого артисти злилися в пристрасному поцілунку.

У підписі до відео Потап розповів, що в цьому випуску "Ліги сміху" не було глядачів, а одна команда захворіла. Проте артистам вдалося провести півфінали і фінал "Ліги сміху".

Шанувальники Потапа оцінили його публікацію.

"Це капець, я зі сміху впала з ліжка", "геніально!", "Від паперу обхохочешься", - пишуть люди.

Нагадаємо, Потап вразив несподіваним визнанням після сезону "Ліги Сміху", в мережі захвилювалися: "Ніби передсмертна записка...".

Як повідомляла Politeka, день народження сина Потапа ледь не обернувся трагедією: з'ясувалися сумні подробиці .

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